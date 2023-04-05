القدس المحتلة 14 رمضان 1444 هـ الموافق 5 أبريل 2023 م واسأدانت وزارة الأوقاف الفلسطينية الاعتداء الإسرائيلي الوحشي على المصلين في المسجد الأقصى المبارك.وأكدت أن تصرفات قوات الاحتلال، وقمعها للمعتكفين تشكل تعدياً صارخاً على المسجد الأقصى، وجريمة نكراء.وطالبت الوزارة الفلسطينية في بيان لها، المجتمع الدولي بضرورة التدخل لوقف الاعتداءات على المسجد الأقصى، ولجم حكومة الاحتلال الإسرائيلية التي تدفع باتجاه إشعال حرب.// انتهى //11:23ت م0063