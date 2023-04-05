الدمام 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسشارك فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية في فعاليات مهرجان "حرفيون" في نسخته الثانية، الذي ينظمه مكتب الضمان الاجتماعي بالقطيف في (حديقة الناصرة) بالمحافظة.وأوضح الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية أن هذه المشاركة تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي وإبراز الجهود والأعمال التي تقوم بها الهيئة والتعريف بأحدث الأجهزة الطبية المستخدمة في العمل الإسعافي إلى جانب التنويه عن رقم الخدمة الإسعافية (997)، وتطبيق "أسعفني" ، ومحاكاة طريقة استلام البلاغات الإسعافية في مركز القيادة والتحكم، بالإضافة إلى توعية الزائرين حول الحالات الإسعافية، والتعريف بدورات -سفير الحياة- للإسعافات الأولية المقدمة عبر منصة "متأهب" للدورات الإسعافية، إضافة إلى التعريف بمجالات التطوع في هيئة الهلال الأحمر السعودي وحث الزوار على الالتحاق ببرامج التدريب والتطوع .وأكد الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية سعي الهيئة من خلال مشاركتها في مثل هذه الفعاليات إلى الإسهام قدر المستطاع في الحفاظ على سلامة أفراد المجتمع وتوعيتهم وتثقيفهم بالطرق الصحيحة للتعامل مع مختلف الحالات الإسعافية.وشارك في هذه الفعالية أكثر من "40" متطوعاً ومتطوعة في الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية بمعدل (750) ساعةً تطوعية، والذين أسهموا في تدريب أكثر من "40" ألف شخص وتوعيتهم بطريقة استخدام تطبيق (أسعفني) للبلاغات الإسعافية لطلب المساعدة في الحالات الطارئة ولتسهيل وصول الخدمة الإسعافية لمحتاجيها تفعيلاً لمبادرة (لنحقق رقماً).// انتهى //11:40ت م0065