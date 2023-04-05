مكة المكرمة 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واستنظم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عدداً من المعارض الميدانية ممثلة في وكالة شؤون المعارض والمتاحف بالمسجد الحرام؛ بهدف إبراز ما تحتويه المملكة من إرث إسلامي عريق، واستعراض الصورة الحضارية المشرقة التي تقدمها القيادة الرشيدة -حفظها الله - للحرمين الشريفين وقاصديهما.وأوضح الرئيس العام للمعارض والمتاحف المهندس ماهر بن منسي الزهراني، أن المعارض الميدانية التي تنفذها الرئاسة تعنى بإبراز جهود الدولة -أيدها الله في خدمة الحرمين الشريفين من خلال استعراض مراحل التطور في المسجد الحرام في الخدمات والمرافق والمعالم مثل كسوة الكعبة المشرفة من البداية إلى نهايتها وعرض عدد من القطع القديمة وغيرها من الأمور التي تثري تجربة زوار المعارض .وأفاد أن فعاليات المعرض الميداني تهدف في الأساس إلى إيصال الصورة التاريخية والحضارية للمنظومة الخدمية بالحرمين الشريفين، مؤكداً حرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على إبراز التطورات النوعية التي شملت الحرمين الشريفين منذ العصور الأولى، وحتى العصر الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله .// انتهى //11:44ت م0067