القدس المحتلة 14 رمضان 1444 هـ الموافق 5 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، استمرار قوات الاحتلال والمستوطنين في الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، وإخراج المعتكفين من باحاته بالقوة، وذلك لإتاحة المجال لعمليات اقتحام يخطط لها المستوطنون هذا الأسبوع، وتحذيرات الحكومة الفلسطينية من عواقب عمليات التصعيد الإسرائيلي في الأقصى.وتطرقت لاعتقال قوات الاحتلال نحو 20 فلسطينياً في الضفة الغربية، وشروع العشرات من المستوطنين في إقامة بؤرة استيطانية في أريحا.وتناولت صحف الأربعاء اعتماد مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، لقرارين صالح فلسطين حول حق تقرير المصير، وعدم شرعية المستوطنات، وتأكيد الخارجية الفلسطينية أن هذا التصويت يشكل رسالة للاحتلال الإسرائيلي، وأن جرائمهم لن تمر دون عقاب، وأن أرض دولة فلسطين الخالية من المستوطنات هي المكان الذي يمارس عليه الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير.وأخبرت عن تقرير للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، حيث أفاد أن حوالي نصف المجتمع الفلسطيني هم من الأطفال، إذ من المتوقع أن يبلغ عدد الأطفال دون 18 سنة منتصف عام 2023 في دولة فلسطين نحو 2.39 مليون طفل.وأشارت إلى مطالبة وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، المجتمع الدولي بالتدخل والضغط على الاحتلال بالسماح للأطباء الفلسطينيين بالكشف على الأسرى المرضى داخل سجون الاحتلال، والعمل على توفير الأدوية اللازمة لهم وعلاجهم.// انتهى //11:46ت م0068