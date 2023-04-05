الرياض 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسأرجعت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم المخ و الأعصاب معاناة البعض من تعكّر المزاج وزيادة التوتر أثناء فترة الصيام وكونهم أكثر انفعالاً لتغير بعض الممارسات التي اعتادوا عليها قبل شهر رمضان .وأوضحت المدينة إلى أن هناك عدة عوامل تسبب الشعور بالصداع خلال فترات الصيام وتتمثل في قلة شرب الماء بعد الإفطار و هبوط مستوى السكر بالدم ونقص النيكوتين بالدم بالنسبة للمدخنين وتفويت وجبة السحور ، بالإضافة إلى عدم الحصول على ساعات نوم كافية و تغيير الساعة البيولوجية .ونوهت المدينة بأن طرق الوقاية من الصداع خلال الصيام تتمثل في الحرص على تناول كميات كبيرة من السوائل كالماء والعصائر بمعدل كوبين كل نصف ساعة و تقليل شرب القهوة والتدخين قبل أيام الصيام تدريجيًا حتى لا يسبب ذلك الشعور بالصداع، كذلك عدم الإكثار من تناول الطعام عند الإفطار لأنه قد يسبب زيادة السكر في الدم وبالتالي يسبب الصداع لذلك ينصح بالتدرج في الإفطار بتناوله على عدة مراحل بدلاً من مرة واحدة بكمية كبيرة .وأكدت أن تناول فنجان من القهوة القوية قبل بدء الصيام سيقلل من خطر انسحاب الكافيين، ويجب منع الجفاف أثناء الصيام عن طريق تناول كمية كافية من السوائل أثناء الوجبات للمحافظة على روتين ثابت في رمضان وتجنب قلة النوم .وأفادت بأنه إذا وصل الصداع إلى مرحلة شديدة ولايمكن السيطرة عليه فمن المستحسن طلب المشورة الطبية المتخصصة لاستبعاد الأسباب الأخرى، وقد يحتاج الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي أيضاً إلى علاج آخر خلال شهر رمضان .// انتهى //12:03ت م0069