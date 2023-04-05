لندن 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بارتفاع قيمة الجنيه الإسترليني مقابل العملات الأجنبية الأخرى لأعلى مستويات له منذ نحو عشرة أشهر، وذلك بعد سلسلة من الاجراءات التي اتخذها بنك أنجلترا المركزي للسيطرة على معدلات التضخم المتصاعد في البلاد.وسلطت الضوء على انضمام فنلندا رسمياً أمس لعضوية حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لتصبح بذلك العضو رقم ٣١ في التحالف الدفاعي الدولي، فيما لا يزال طلب انضمام السويد للمجموعة قيد الإجراء.وعرجت صحف الأربعاء على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الصين، وترقب نتائج محادثاته مع الرئيس الصيني شي جين بيغ.ونقلت تقارير عن موجة الجفاف التي تضرب تونس هذه الأيام، مشيرة إلى أن هيئة المياه في تونس اتخذت تدابير لترشيد الاستهلاك بعد انخفاض مخزون المياه المحفوظة داخل الخزانات لمعدلات مقلقة.// انتهى //12:09ت م0071