بغداد 14 رمضان 1444 ه الموافق 5 ابريل 2023 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم، توقيع الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق بحضور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور برزاني؛ لاستئناف تصدير النفط العراقي من الإقليم .واهتمت بالمباحثات التي أجراها مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي مع الأمين العام المساعد لعمليات حلف الناتو توماس كوفير، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة؛ لتعزيز التعاون بين العراق وحلف الناتو واستمرار الدعم الذي يقدمه الحلف للقوات العراقية.وتابعت الصحف تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتصعيد الإسرائيلي باقتحام مخيم في مدينة بيت لحم، مما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين بالرصاص الحي واعتقال آخرين، مشيرة إلى إصابة فلسطينين آخرين بمواجهات مع جيش الاحتلال في مدينة رام الله بالضفة الغربية.وتطرقت صحف الاربعاء إلى انضمام فنلندا لحلف الناتو بعد ثلاثين عاماً من انتهاجها مبدأ عدم الانحياز العسكري .// انتهى //13:12ت م0082