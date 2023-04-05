نجران 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسأنهت أمانة نجران ممثلة في وكالة خدمات الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة خلال الأسبوع الماضي صيانة الحدائق والمنتزهات؛ لاستقبال المتنزهين والزوار خلال شهر رمضان المبارك.وشملت أعمال صيانة الحدائق والمنتزهات زراعة أكثر من 1022 شجرة محلية، كما تم الانتهاء من العناية بالمسطحات الخضراء بمساحة 740 ألف متر مربع، وتنسيق وتقليم 1400 شجرة، إضافة إلى تركيب 25 عمود إنارة ديكوري، وصيانة الألعاب والملاعب بمساحة 610 أمتار مربعة، والأرصفة والممرات وإزالة التشوه البصري بمساحة 110 أمتار مربعة، وكذلك صيانة ونظافة النوافير والشلالات بالحدائق والمنتزهات بالمنطقة.// انتهى //13:19ت م0085