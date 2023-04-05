ينبع 14 رمضان 1444هـ الموافق 05 أبريل 2023م واسنفذت إدارة التعليم بمحافظة ينبع، البرنامج الوزاري "تعزيز مهارات القراءة باستخدام الذكاء الاصطناعي" لشرح نظام أداة ( تقدم القراءة)، واستهدف البرنامج الذي أقيم على مدى يومين أكثر من 90 معلمة ومشرفة في مدارس تعليم المحافظة .وأوضحت مدربة البرنامج بتعليم ينبع عفاف عثمان الصبحي، أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تمكين المتدربات من استخدام تطبيقات أداة تقدم القراءة كإحدى أدوات الذكاء الاصطناعي المدمجة في برنامج "مايكروسوفت تيمز"، لتطوير مهارات تعلم القراءة لدى الطالبات .وأبانت الصبحي، أن البرنامج تناول عدداً من المحاور تضمنت: مقدمة في الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي وأداة " تقدم القراءة"، أهمية القراءة بطلاقة وأثرها على الطلاب، استخدام أداة "القارئ الشامل" والاستفادة من أهم خصائصها للحد من صعوبات القراءة لدى الطلاب، تطبيق أداة "مدرب القراءة" في مادة اللغة الإنجليزية، التحديات التي تواجه المعلم والطالب .// انتهى //13:21ت م0086