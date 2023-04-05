إسلام آباد 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، قرار المحكمة الدستورية العليا بعقد الانتخابات في إقليم البنجاب خلال شهر مايو المقبل.واهتمت بتدشين برنامج خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمان بنِ عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لتفطير الصائمين في مسجد الملك فيصل بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد، والذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.وتناقلت الصحف موقف المملكة بأنها تتابع بقلقٍ بالغ اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلّين واعتقالها لعدد من المواطنين الفلسطينيين، ناشرة موقف الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي التي أوضحت أنها تابعت بقلق بالغ أعمال العنف والتخريب التي استهدفت المسلمين في عدة ولايات في الهند .وأخبرت عن استمرار تراجع سعر الروبية الباكستانية، وتوقع تراجع النمو الاقتصادي إلى 0.6٪ وتضاؤل إمكانية التدفقات المالية من الخارج.وعرجت صحف الأربعاء على متفرقات منها، مقتل ستة من مقاتلي حركة طالبان في أفغانستان، واندلاع حريق هائل في سوق ملابس شهير في دكا عاصمة بنغلادش.// انتهى //13:25ت م0087