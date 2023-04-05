الدمام 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، مدير فرع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالمنطقة الدكتور خالد محمد البديوي، والذي قدم لسموه التقرير السنوي للفرع.وثمن سموه جهود المركز في نشر ثقافة الحوار المجتمعي وتعزيز المساهمة في مناقشة القضايا الاجتماعية والتربوية والاقتصادية.وأعرب البديوي عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على اهتمامه وتوجيهاته.// انتهى //13:28ت م0088