الدمام 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 إبريل 2023 م واسناقش معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير خلال اجتماعه أمس، من خلال برنامج تحسين المشهد الحضري خلال الربع الثاني، مؤشرات الأداء في الإدارات المعنية، وأبرز نتائج أعمال البرنامج خلال الأسبوع الماضي.وأكد معاليه، على جميع الإدارات المعنية في العمل الرقابي بضرورة التركيز على المتابعة الرقابية لأعمال البلديات والوقوف على المخالفات ومعالجتها بشكل متطور، كون الرقابة المؤشر الأساسي على نشاط البلديات واستمرارية أدائها العالي، مشيراً إلى أهمية التركيز على مسارات الرقابة كونها تعكس شفافية وعمل البلديات، مما يستوجب ضمان الاستمرارية في العمل المتميز، والمحافظة على تميزها في الأداء الرقابي.واستعرض معاليه، نتائج أعمال غرفة إدارة عمليات تحسين المشهد الحضري، في المسار التنفيذي للمعالجات الفورية في الخطة الوطنية، إضافة إلى كميات الإنجاز لشهر مارس الماضي، بجانب تحليل أداء البلديات خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، وحركة مؤشرات التواصل الاجتماعي، وكمية المعالجات الفورية، ونسب الرصد والمعالجة والإنجاز في أعمال تحسين المشهد الحضري، فيما يتعلق في تسوير المباني تحت الانشاء، ومخالفات البناء، وكميات معالجة عناصر التشوه الأخرى.وأنجزت الأمانة خلال شهر مارس الماضي؛ أعمال إصلاح 45976 متراً مربعاً لحفر الشوارع، و147 من محولات الكهرباء، و55 من واجهات المباني والمحلات، و26.878 متراً مربعاً من الأرصفة المتهالكة، و 405 لوحات إرشادية لأسماء الشوارع وأرقام المباني، و4.251 من أعمدة الإنارة المتهالكة، ودهان 73.135 متراً طولياً للأرصفة، وإزالة 230.912 متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم، و297 لوحة دعائية مخالفة، و 2166 من التحويلات والحواجز الخرسانية، و109 من الأحواش والاستراحات والمخيمات العشوائية، و4860 متراً مربعاً من الكتابات المشوهة للمظهر العام، و 601 من السيارات التالفة والمهملة، وإصلاح وتأهيل 1.253.829 متراً مربعاً من الحدائق وملاعب الأطفال، ومعالجة 8.779 من حاويات النظافة داخل الاحياء، و46 مظلة وهنجر داخل الاحياء، و16 عنصراً من المخالفات غير المضمنة في رخص البناء، ووضع 178 من الباعة الجائلين المخالفين، وزراعة وتنسيق 757.969 من الأشجار والورود.كما ناقش الاجتماع تحليل أداء البلديات، ومسارات الرقابة في منصة "ممتثل" في كل من الرقابة الصحية والرقابة على الأسواق والمباني، والرقابة على التشوه البصري، والرقابة على الباعة الجائلين والنظافة والرقابة البيئية على الأحياء، وعمل البلديات الرقابي، ونتائج مسار الرقابة على التشوه البصري، ونتائج ورش العمل التي تم عقدها مؤخراً للمراقبين الميدانيين، إلى جانب تقرير أداء الطوارئ والبلاغات "940" الأسبوعي، الذي تضمن تفصيلاً لنتائج تقارير الإدارات والبلديات في مجال البلاغات ومعالجتها، وتحليل بلاغات الجهات الخدمية الأخرى.// انتهى//13:34ت م0089