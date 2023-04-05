سكاكا 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، بصالة الاجتماعات بالإمارة، اجتماع اللجنة العُليا للسلامة المرورية بحضور جميع الأعضاء من الجهات الحكومية والأمنية ذات العلاقة بالسلامة المرورية.ونوّه سموه بحرص واهتمام القيادة الرشيدة - أيدها الله - على سلامة وراحة المواطنين والمقيمين، وتطوير منظومة السلامة المرورية التي تُعد ركيزة أساسية لجودة الحياة في الحد من الحوادث المرورية والحفاظ على الأرواح والممتلكات, مشيداً سموه بتعاون وتكامل مختلف القطاعات الحكومية والأمنية ذات العلاقة بالسلامة المرورية، والتعاون الدائم من المواطنين والمقيمين سالكي الطرق مع رجال المرور للحفاظ على سلامتهم.وجرى خلال الاجتماع استعراض ما طرح في الاجتماع السابق مع مناقشة المقترحات والتوصيات المرفوعة من اللجنة التنفيذية، ومعالجة النقاط السوداء التي تكثر بها الحوادث، وإيجاد الحلول المناسبة لها.واطلع سموه على توصيات اللجنة التنفيذية فيما يخص السلامة المرورية بالمنطقة، مؤكداً سرعة تنفيذ التوصيات حسب المدة الزمنية المحددة.كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ التوجيهات اللازمة حيالها.// انتهى //13:51ت م0093