جدة 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسشارك عدد من الفنانين التشكيليين السعوديين، في رسم ونقش جداريات فنية تفاعلية بجدة التاريخية، تحمل عبارات عن فضل شهر رمضان المبارك، ورسوم فنية أخرى تمثل إبداعات مجموعة من الرسامين بجدة.وتزينت الجداريات بأحرف وزخرفات وحركات تشكيل فن الخط العربي، كتب عليها "موسم رمضان "باللغة العربية "الخط الديواني"، بالإضافة إلى مجموعة من الرسومات التراثية والثقافية التي تترجم جوهر التاريخ العريق لجدة التاريخية، تفاعل معها الزوار بالمشاركة في الرسم والتلوين لإكمال الجدارية التي تعكس الفن البصري الإبداعي والتراث الثقافي لجدة التاريخية، لتكتمل الجدارية بتكاتف الجهود وتتحول إلى قطعة فنية جمالية .وأوضح أحد الرسامين في الجدارية أن عدد المشاركين في رسم الجدارية 12 فناناً وفنانةً، يستعرضون خلالها مهاراتهم بشكل أسبوعي طوال فترة موسم رمضان، ويتنافسون على تقديم أفضل ما تختزله ذاكرتهم وأفكارهم من عبارات ورسوم فنية، وسط حضور لافت ومتابعة من زوار الموسم في جدة التاريخية، جعلتهم يسطرون بأناملهم أشهر وأبرز فنون الخطوط العربية، والعبارات الترحيبية بشهر رمضان المبارك ، والرسم والتلوين لأنواع مختلفة من المعالم التراثية .// انتهى //13:52ت م0094