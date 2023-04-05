الجزائر 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، بمباحثات رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (البرلمان) إبراهيم بوغالي أمس، مع رئيس جمهورية كوت ديفوار الحسن واتارا، الذي نقل له رسالة شفوية من الرئيس عبد المجيد تبون، أعرب فيها عن ارتياحه للعلاقات الثنائية بين البلدين وتطلعه إلى آفاق واعدة في المستقبل المنظور.وتناولت تأكيد رئيس الأركان العامة للجيش الوطني الشعبي الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة أمس، على هامش جولة تفقد وتفتيش للقيادة العامة للقوات الجوية، جاهزية القوات المسلحة الجزائرية لأداء الدور المنوط بها في صون الاستقرار والأمن في البلاد من خلال إضفاء ديناميكية جديدة في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والقارات.وأخبرت عن إعلان وزير المالية الجزائري لعزيز فايد أمس، أمام البرلمان عن استحداث فروع للمصارف الجزائرية في عدد من البلدان الأوروبية والأفريقية على أن تدخل الخدمة قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري.وتطرقت صحف الأربعاء إلى الشأن الليبي، مخبرة عن إعلان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، عن اختتام جولته في دول الجوار بجنوب ليبيا بعقد سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين في النيجر .وتناقلت مواصلة التصعيد الإسرائيلي خلال شهر رمضان، رغم اتفاقيات التهدئة بين السلطة الفلسطينية والاحتلال، مشيرة إلى إصابة عدة فلسطينيين واعتقال آخرين في عمليات اقتحام نفذتها قوات الاحتلال بمناطق فلسطينية متفرقة فيما اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال.// انتهى //14:01ت م0095