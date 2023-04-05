مكة المكرمة 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسقدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بوكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية، سلسلة من خدماتها المُقدمة للمعتمرين وضيوف الرحمن، وذلك خلال العشر الأولى من شهر رمضان المبارك 1444هـ .وتمثلت الخدمات، في تقديم مواقع لـ 10,797 مستفيداً من الأشخاص ذوي الإعاقة ، وإهداء تفسير القرآن الكريم بلغة الإشارة لـ 1,846 مستفيداً، وتقديم الضيافة والإفطار لـ 17,962 مستفيداً من الأشخاص ذوي الإعاقة، و6,085 مستفيداً من كبار السن من خدمة المصليات، وتقديم مبادرة نسعد بخدمتكم لـ 204,111 مستفيداً.كما جرى تقديم الرسائل التربوية لـ 100,000 مستفيد، وأساور بمعصم اليد للزائر الصغير لـ 11,060 مستفيداً، إضافة إلى تقديم الرموز الإرشادية للمواقع المكانية لـ 6,595 مستفيداً، فيما بلغت الساعات التطوعية 108,000 ساعة، إلى جانب تقديم الضيافة والإفطار لـ 1,179,335 مستفيداً، والخدمات التطوعية الصحية لـ 2,486 مستفيداً، والخدمات التنظيمية التطوعية لـ 1,172,650 مستفيداً، ودفع العربات التطوعية لـ 12,760 مستفيداً، وخدمة الترجمة التطوعية لـ 2,459 مستفيداً، وتقديم المظلات الشمسية 11,720 مستفيداً من المعتمرين.// انتهى //14:08ت م0096