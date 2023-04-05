القاهرة 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واستباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو مليار جنيه ليصل إلى 1.086 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 4.7 مليارات جنيه.وارتفع مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 0.12% ليبلغ 17019.25 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.02% مسجلاً 2955.78 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً بنحو 0.08% لينهي التعاملات عند مستوى 4444.41 نقطة.// انتهى //15:11ت م0124