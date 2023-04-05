الرياض 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسوقعت مجموعة stc الممكن الرقمي في المنطقة، اتفاقية تعاون مع صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين بهدف تمكين مستفيدي الصندوق للاستفادة من موارد stc وإمكاناتها وقدراتها في العديد من المجالات وتبادل المعرفة مع الصندوق في مجالات التعليم والتطوير والاستدامة وبناء شراكة إستراتيجية.ووقع الاتفاقية من جانب stc الرئيس التنفيذي للشؤون الإستراتيجية للمجموعة عبدالله عبدالرحمن الكنهل والأمين العام للصندوق طلال عثمان المعمر.وقال الرئيس التنفيذي للشؤون الإستراتيجية في مجموعة stc: "إن الاتفاقية هي لبنة إضافية في العمل الخيري والاستدامة الذي تقوم به مجموعة stc كما يعكس حرصنا على مستفيدي صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين وانعكاس لدورنا في التنمية المجتمعية والاستدامة التي تعد إحدى ركائز إستراتيجيتنا في تعزيز وتمكين النمو المستدام للمجتمع بجميع فئاته وهو أستمرار لإلتزامنا الكامل بخلق أثر اجتماعي إيجابي يسهم في تمكين المنظمات غير الربحية من الوصول إلى أهدافها للنهوض بالمجتمع في جميع الجوانب".وتهدف الاتفاقية إلى الإسهام في تعزيز الأثر الاجتماعي الذي تقدمه المجموعة حيث تعمل stc على توظيف امكاناتها الرقمية ومواردها البشرية في دعم الصندوق من خلال تقديم الدورات التدريبية عبر أكاديمية stc بما في ذلك برامج التدريب على القيادة، وكذلك توظيف مقرات وفصول الأكاديمية لدعم المستفيدين من الصندوق، كما ستسهم الاتفاقية في تمكين الصندوق من الاستفادة من منصة stc للاستدامة التي تقدم العديد من الحلول التقنية والتجارب الرائدة لدعم جهود وأنشطة ومشاريع الاستدامة في المملكة، بجانب الإستفادة من الخدمات والعروض الخاصة عبر برنامج قطاف للمستفيدين من صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.الجدير بالذكر، أن الاتفاقية تأتي امتداداً لدور مجموعة stc في تمكين تحقيق نمو مستدام من خلال تسخير إمكانيات المجموعة المتنوعة في مجالات التقنية والتدريب والتطوير لخدمة المجتمع بكافة فئاته.// انتهى //15:14ت م0125