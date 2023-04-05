الدوحة 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسأغلق المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، منخفضاً 36.99 نقطة، أي ما يعادل 0.36 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و359.22 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم، تداول 137 مليونا و34 ألفا و367 سهما، بقيمة 336 مليونا و632 ألفا و514.638 ريال، نتيجة تنفيذ 12754 صفقة في جميع القطاعات.وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 23 شركة، بينما انخفضت أسعار 24 شركة أخرى، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.// انتهى //15:21ت م0128