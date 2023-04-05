الرياض 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واستُحيي وزارة الثقافة غداً الخميس المناسبة التراثية السنوية "قرقيعان" ضمن فعاليات موسم رمضان 1444هـ، وذلك من خلال تجهيز عربة بطابع قرقيعان في عدة مواقع للموسم في مدينة الرياض، ويقودها شخص يرتدي زياً تراثياً، مع توزيع الحلوى على الأطفال.وتستضيف الخيمة الرمضانية في المنطقة المقابلة لمركز الملك عبدالله المالي بالرياض، عربة القرقيعان لمدة 3 أيام بدءاً من الساعة الثامنة مساءً، إلى جانب تفعيل ركن الحناء التقليدي في الخيمة، وفي نفس الوقت ولمدة ثلاثة أيام أيضاً تقام الفعالية في موقع "سحور وفطور أيام زمان"، أما في كل من "حديقة الحزام" و"حديقة الندى" فستقام فعالية القرقيعان ليوم الخميس فقط عند الساعة التاسعة مساءً، وسط أجواء رمضانية تحتفي بموروث قرقيعان وبتفاصيله الاجتماعية الجميلة.ويعمد الأطفال في "قرقيعان" إلى لبس الملابس الشعبية؛ فيلبس الأولاد ثوباً وسترة، أما البنات فيلبسن البخنق وهو خمار يغطي الرأس والرقبة والصدر، مطرز بالترتر والخيوط الذهبية أو الفضية، وعادةً ما يبدأ "قرقيعان" بعد صلاة المغرب بحيث يجتمع الأطفال ويسيرون حاملين حول أعناقهم أكياساً قماشية، أو سلالاً من الخوص، ويرددون خلال سيّرهم الأهازيج والأناشيد الشعبية مارين على البيوت ليجمعوا المكسرات والحلوى من أهل الأحياء.وتأتي هذه الفعالية ضمن فعاليات موسم رمضان 1444هـ الذي أطلقته وزارة الثقافة مطلع شهر رمضان الكريم، متضمناً باقة منوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والاجتماعية والرياضية، لتحيي من خلاله الموروث الثقافي الخاص بالشهر الكريم والمرتبط بذاكرة ووجدان السعوديين.// انتهى //15:22ت م0129