الرياض 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسأعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، اليوم، نتائج مسابقة "كانجارو موهبة 2023م"، بفوز 1997 موهوباً وموهوبةً، من بين نحو 50 ألف مشارك ومشاركة، يمثلون 13 منطقة تعليمية، وحصدهم 322 ميدالية ذهبية، و656 ميدالية فضية، و1019 ميدالية برونزية؛ منهم 1508 طلاب، و489 طالبةً، من 1126 مدرسة أهلية، و516 مدرسة حكومية، و355 مدرسة أجنبية.وهنّأت الأمين العام لمؤسسة "موهبة" الدكتورة آمال بنت عبدالله الهزاع، الفائزين والفائزات بهذا الإنجاز، متمنيةً لهم المزيد من التميز، من خلال البرامج التي ستقدمها لهم "موهبة" في الفترة المقبلة لتنمية قدراتهم، وصقل مواهبهم، وحصدهم الجوائز.وبينت الدكتورة آمال أن مسابقة كانجارو موهبة للرياضيات، تُعد من أكبر المسابقات في العالم، وتستخدم "موهبة" اختبارها كأحد المقاييس لاكتشاف الموهوبين، ومن ثمّ تقديم المزيد من الرعاية لهم لتطوير قدراتهم الإبداعية وتفكيرهم التجريدي، من خلال تقديم برامج تطبيقية مكثفة في مجالات العلوم المختلفة، مشيرة إلى أن هذه المسابقة تمثل إحدى مخرجات الشراكة مع وزارة التعليم، والتي نفخر بها لخدمة الموهوبين من طلبة التعليم العام، للسير معاً على درب اكتشاف ورعاية الموهوبين، والحفاظ على رأس المال السعودي المبدع والموهوب.وبلغ عدد المسجلين في مسابقة كانجارو موهبة للرياضيات 2023م، 50181 طالباً وطالبةً، من بينهم 21133 طالبةً و29048 طالباً، وبلغ عدد الطلاب السعوديين 44292 طالباً وطالبةً، و5889 مقيماً، وعدد المدارس 25537 مدرسةً حكوميةً، و18421 مدرسةً أهليةً، و6223 مدرسةً عالميةً، فيما بلغ مجموع المختبرين 37859 طالباً وطالبةً.واحتلت المنطقة الشرقية الأكثر في عدد المسجلين؛ حيث بلغوا 11613 طالباً وطالبةً، تلتها منطقة الرياض بـ10798، ثم منطقة مكة المكرمة 10289، بعد ذلك منطقة المدينة المنورة بـ5653، ثم منطقة جازان بـ4360، تلتها منطقة عسير بـ2156، ثم منطقة القصيم بـ1429، وبعدها منطقة الباحة بـ856، ثم منطقة نجران بـ855، ثم منطقة تبوك بـ684، تلتها منطقة الجوف بـ679، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ466، وأخيراً منطقة حائل بـ341 طالباً وطالبةً.يذكر أن الاختبار أقيم يومي 17 و18 من شهر مارس الماضي، وتضمن 6 اختبارات -عن بُعد-، حسب الصفوف الدراسية، وجرت بصورة إلكترونية من دون تدخل بشري في مراحل الأداء والتصحيح والرصد، وأن الاختبارات شملت اختباراً لطلبة الصف الثالث والرابع الابتدائي، واختباراً لطلبة الصف الخامس والصف السادس الابتدائي، إضافة إلى اختبار لطلبة الصف الأول المتوسط، والصف الثاني المتوسط، واختبار لطلبة الصف الثالث المتوسط، والصف الأول الثانوي، وأخيراً اختبار لطلبة الصف الثاني الثانوي والصف الثالث الثانوي.وتستهدف مسابقة "كانجارو موهبة للرياضيات" الطلبة في الصفوف من الثالث الابتدائي إلى الثالث الثانوي في مدارس التعليم العام، والمدارس الأهلية، بمختلف إدارات التعليم بمناطق المملكة بنين وبنات، وتشجيع الطلاب والطالبات على إتقان المعرفة في الرياضيات، وتطوير المهارات الرياضية، والقدرة على حل المسائل الحسابية، وتطبيق المفاهيم الرياضية، وربطها بحياتهم اليومية، إلى جانب توفير بيئة تعليمية تنافسية محفزة وممتعة لتعليم الرياضيات، وتعزيز أهمية تعلم الرياضيات لطلبة التعليم العام، واكتشاف الطلبة المتميزين في الرياضيات، وضمهم للفرق والمنتخبات السعودية؛ للمنافسة في المحافل والمسابقات الدولية.// انتهى //15:24ت م0131