مسقط 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسأعربت سلطنة عُمان عن استنكارها وإدانتها الشديدين لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، ومهاجمة المصلين والمعتكفين الآمنين به واعتقال العديد منهم.وأوضحت في بيان لوزارة الخارجية اليوم، أن هذه الممارسات الآثمة للاحتلال الإسرائيلي تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني؛ مما يؤجج مشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم.ودعت سلطنة عُمان المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته في ردع الممارسات الاستفزازية المستمرة وغير المشروعة للاحتلال الإسرائيلي، التي تتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية باحترام المقدسات الدينية، كما تدعو إلى تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة بإنهاء الاحتلال، وتحقيق السلام العادل والشامل.// انتهى //15:25ت م0132