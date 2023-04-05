الرياض 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية مبتوري الأطراف ماجد بن سعدي العتيبي وأعضاء الجمعية.وتسلّم سموه نسخة من تقرير الجمعية متضمنًا أهدافها وبرامجها في تقديم خدمات صحية واجتماعية وتأهيلية للمستفيدين عبر برامج مستدامة والشراكات المجتمعية, منوها بدور الجمعية، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.// انتهى //15:30ت م0133