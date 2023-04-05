الرياض 14 رمضان 1444هـ الموافق05 أبريل 2023 م واسأعلن المركز الوطني للفعاليات اليوم فتح باب التقديم للتسجيل في النسخة الثانية من برنامج "رواد الفعاليات"، الذي يعتمد على تطوير حديثي التخرج وإشراكهم في أنشطة قطاعات المركز، وذلك من خلال برنامج تدريبي لهم على رأس العمل لمدة عام.ويهدف البرنامج إلى تطوير الكفاءات الوطنية في قطاع الفعاليات من خلال توفير بيئة خصبة للمتدربين تدعم الأفكار الجديدة والمشاريع المبتكرة، وإتاحة الفرص لهم في قطاعاته كافة وإكسابهم الخبرات العملية المطلوبة في سوق العمل، لدعم قطاع الفعاليات في المملكة بالكوادر الوطنية المهنية المتميزة.ويتضمن برنامج "رواد الفعاليات 2023" عدداً من المسارات التدريبية، أبرزها المشتريات، والإدارة المالية، إضافة إلى إدارة الفعاليات، وتقنية المعلومات، وتطوير الأعمال، إلى جانب التسويق والتواصل، وإدارة الموارد البشرية والاستراتيجية.كما يقدم المركز الوطني للفعاليات للمتدربين في هذا البرنامج جملة من المزايا المادية والتعويضات، ويشترط الحصول على البكالوريوس أو الماجستير للمتقدمين، وسيستمر التقديم حتى نهاية أبريل الجاري، مروراً بمرحلتي التقييم والمقابلات، على أن يبدأ تنفيذ البرنامج في 16 يوليو المقبل.// انتهى //15:31ت م0135