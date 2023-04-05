الرياض 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسانطلقت أمس النسخة الأولى من البطولة الدولية للبادل وتستمر حتى الأحد المقبل في صالة البادل بمجمع ند الشبا الرياضي ضمن فعاليات النسخة العاشرة من دورة ند الشبا الرياضية التي تقام في الإمارات تحت شعار "قدرات لا حدود لها" ويبلغ مجموع جوائزها المالية أكثر من 4 ملايين درهم من بينها مليون درهم للجمهور.وخسر المنتخب السعودي من نظيره الإماراتي في أولى مباريات البطولة بثلاث مباريات نظيفة لحساب الجولة الأولى للمجموعة الأولى، وبنتيجة ( 7 – 5 و 7 – 5 ) , ( 6 – 7 و 6 – 3 و 7 – 6 )، ( 6 – 2 و 6 – 3 ), وفي المباراة الثانية لحساب المجموعة ذاتها، فاز منتخب اليابان على نظيره القطري بنتيجة 2 – 1، جاءت تفاصيلها ( 6 – 1 و 7 – 6 ) لليابان, ثم فازت قطر بالمباراة الثانية ( 6 – 1 و 3 – 6 و 6 – 4 ), وعاد اليابان لينتزع نتيجة المباراة الثالثة بفوزه ( 6 – 3 و 3 – 6 و 7 – 6 ).وفي المجموعة الثانية حقق المنتخب الإيراني فوزاً بثلاثية نظيفة على نظيره البحريني بواقع ( 4 – 6 و6 – 0 و4 – 0 ), ليكرر تفوقه في المباراة الثانية 6 – 3 و2 – 6 و6 – 4 وفي الثالثة 6 – 4 و 4 – 6 و6 – 3، ولحساب المجموعة ذاتها فاز المنتخب المصري على الكويت 2 – 1, إذ فازت الكويت في المباراة الأولى ( 6 – 1 و 6 – 0 ), ليعود المنتخب المصري في المباراة الثانية ويفوز ( 3 – 6 و 7 – 6 و6 – 4 ) وفي الثالثة ( 6 – 3 و 6 – 1 ).وتتواصل اليوم منافسات البطولة بإقامة 4 مباريات لحساب الجولة الثالثة من النسخة الأولى لبطولة ند الشبا الدولية للبادل، التي تشارك فيها 8 منتخبات، حيث تلتقي الإمارات مع قطر والسعودية مع اليابان في المجموعة الأولى، وتلتقي إيران مع الكويت والبحرين مع مصر لحساب المجموعة الثانية .من جانب آخر تواصلت منافسات بطولة الكرة الطائرة ضمن الدورة، إذ شهدت مباريات اليوم الرابع عروضاً قوية أشعلت حماس الجماهير التي احتشدت أمس في صالة ند الشبا الرياضية.وأسفرت المنافسات عن فوز فريق الحبتور للسيارات على فريق زعبيل بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وفي المباراة الثانية، فاز فريق الجوارح على فريق الخالدية بثلاثة أشواط نظيفة.وفي منافسات كرة السلة على الكراسي المتحركة قفز فريق دبي للإسعاف إلى صدارة المجموعة الأولى المقامة بصالة نادي دبي لأصحاب الهمم، بعد فوزه على بلدية دبي 28-18، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط متساوياً مع هيئة الطرق الغائب عن هذه الجولة، والذي حل وصيفاً، في انتظار مواجهتهما في الجولة الأخيرة من الدور التمهيدي على صدارة المجموعة، فيما حقق أبيلتي لايف الفوز الأول في المجموعة على حساب هيئة تنمية المجتمع 20-12، وجاء في المركز الثالث برصيد 4 نقاط متساوياً مع بلدية دبي وهيئة تنمية المجتمع.وفي المجموعة الأولى واصل فريق شرطة دبي انتصاراته واعتلاء القمة بعدما تغلب على فريق دائرة المالية 42-17، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط يليه مركز وريزيدنس البستان الذي فاز على هيئة كهرباء ومياه دبي بنتيجة 23-20 ليصل إلى النقطة الخامسة, فيما جاء مياه دبي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط, يليه وبنفس الرصيد فريق دائرة المالية, ثم محاكم دبي بـ 3 نقاط في المركز الأخير.// انتهى //15:33ت م0136