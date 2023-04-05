الرياض 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسحسم الأهلي لقب الدوري السعودي الممتاز للكرة الطائرة بعد فوزه على النصر بثلاثة أشواط مقابل شوط في المباراة التي جمعتهما أمس على صالة نادي النصر بالرياض ضمن الجولة قبل الأخيرة من المسابقة.وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 58 نقطة, في المركز الأول, وسيتم تتويجه باللقب في مباراته الأخيرة في المسابقة أمام الفيصلي, فيما حل الهلال ثانياً بـ 53 نقطة, بفوزه على الوحدة بثلاثة أشواط دون مقابل, وحافظ الابتسام على مركزه الثالث بـ 44 نقطة رغم خسارته بثلاثة أشواط مقابل شوطين, من الفيصلي الذي حل رابعاً بـ 40 نقطة, وفاز أبها على الخليج بثلاثة أشواط نظيفة, وكسب الاتحاد نظيره الترجي بثلاثة أشواط نظيفة, فيما هبط اليرموك إلى مصاف أندية الدرجة الأولى برفقة الترجي بعد خسارته من ضمك بثلاثة أشواط مقابل شوطين.// انتهى //16:47ت م0166