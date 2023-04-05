الدمام 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسنفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الجاري، حملة ضمن برنامج معالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري في محافظة الخفجي، نتج عنها رفع (7230) مترا مكعبا أنقاض بناء مجهولة المصدر و (900) طن من النفايات المنزلية، وتبديل أكثر من 110 حاويات نفايات مستهلكة بأخرى جديدة ، وغسل أكثر من 200 حاوية نفايات عبر آلة تم توفيرها لغسيل الحاويات.وأكّدت أمانة الشرقية أن البلدية تسعى من خلال الحملة إلى الارتقاء بمستوى النظافة العامة والوعي البيئي والقضاء على ظاهرة الرمي العشوائي لأنقاض البناء والمخلفات بين الأحياء السكنية والتخلص منها بالطرق السليمة بما يسهم في الحفاظ على النظافة العامة، داعية الجميع للتعاون وعدم رمى المخلفات بشكل عشوائي، والإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال مركز البلاغات 940 لمعالجتها.// انتهى //16:47ت م0167