نجران 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واسوزّع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران أمس، 250 وجبة إفطار صائم بمحافظة شرورة، بمشاركة المدير العام لفرع الهيئة محمد بن علي العسيري، و15 متطوعاً ومتطوعة من متطوعي الفرع.وتهدف هذه المبادرة من فرع هيئة الهلال الأحمر بنجران إلى كسب أجور الصائمين، وترسيخ مبدأ الترابط والتكافل المجتمعي، وتفعيل الأعمال التطوعية، ومشاركة المجتمع في جمعي الفعاليات.وتأتي تلك المبادرة ضمن المبادرات التطوعية المجتمعية التي ينفذها فرع الهلال الأحمر بالمنطقة خلال شهر رمضان المبارك، وعلى مدار العام.//انتهى//16:49ت م0168