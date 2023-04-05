جدة 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسكشف تقرير جمعية سقيا الخيرية بمنطقة مكة المكرمة للربع الأول من العام ٢٠٢٣م عن مواصلة الجمعية تنفيذ برامج سقيا المعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام بتوفير المياه النقية والباردة وغيرها حيث بلغ عدد مستفيدي الجمعية خلال الفترة 1,853,944 مستفيدا ومستفيدة .وأوضح التقرير أنه تم توزيع 501,104 عبوات في محطات النقل المؤدية إلى الحرم المكي الشريف ، كما استفادت الأربطة من 40.000 عبوة ، وتم توزيع 125,520 عبوة لمستفيدي 10 جمعيات خيرية ، بينما تم تأمين مغاسل الموتى بـ 388,800 عبوة بالإضافة إلى توزيع 6,580 عبوة في الاماكن العامة ، وسقيا 12,960 عاملا .وأكد التقرير استمرار تنفيذ مشروع سقيا 300 أسرة شهرياً بالصهاريج في قرى وهجر محافظة الطائف بتنفيذ وقف تعاونوا على البر والأعمال الخيرية ، و سقيا 300 أسرة شهرياً في الجموم بتنفيذ جمعية سخاء ، مشيراً إلى بدء المرحلة الرابعة من مشروع تركيب 500 محطة تنقية و 500 برادة في منازل الأسر المحتاجة في محافظة جدة.وأفاد رئيس مجلس إدارة جمعية سقيا الخيرية بمنطقة مكة المكرمة عايض بن عبدالله بن درهم أن الجمعية ضاعفت من كميات المياه الموزعة في شهر رمضان المبارك لتصل إلى أكثر من مليوني عبوة تحت إشراف لجنة السقاية والرفادة في إمارة المنطقة ، مشيراً إلى أن الجمعية وقعت مذكرة تعاون مع مؤسسة سقاية الأهلية .وثمن ابن درهم جهود فريق العمل بالجمعية ومتطوعيها، موضحاً أن الجمعية قدمت خلال الربع الأول 117 مبادرة تطوعية، شارك في تنفيذها 826 متطوعاً ومتطوعة نفذوا خلالها 5,019 ساعة تطوعية، في حين بلغ العائد الاقتصادي من التطوع 27,883 ريالا وبلغت نسبة رضا المتطوعين بحسب منصة العمل التطوعي 100 ٪ .//انتهى//16:50ت م0170