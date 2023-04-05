ثقافي / " رمضان عامر بثقافتنا " .. فعاليات متنوعة بالحدود الشمالية
الأربعاء 1444/9/14 هـ الموافق 2023/04/05 م واس
واس 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واس
أقامت أمانة منطقة الحدود الشمالية أمس , أولى فعاليات " رمضان عامر بثقافتنا "، وذلك في السوق القديم بمدينة عرعر، ومجمع العثيم مول، والذي يستمر حتى يوم الخميس القادم .
وتهدف الفعاليات المتنوعة إلى إدخال البهجة والسرور على الأطفال والأهالي في هذه الأيام المباركة من خلال عدد من البرامج التي تتخللها فعاليات: الرسم على الوجه، والرسم بالحناء، وضيافة شمالية .
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16:51ت م
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