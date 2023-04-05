واس 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسأقامت أمانة منطقة الحدود الشمالية أمس , أولى فعاليات " رمضان عامر بثقافتنا "، وذلك في السوق القديم بمدينة عرعر، ومجمع العثيم مول، والذي يستمر حتى يوم الخميس القادم .وتهدف الفعاليات المتنوعة إلى إدخال البهجة والسرور على الأطفال والأهالي في هذه الأيام المباركة من خلال عدد من البرامج التي تتخللها فعاليات: الرسم على الوجه، والرسم بالحناء، وضيافة شمالية .// انتهى //16:51ت م0171