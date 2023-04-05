جيزان 15 رمضان 1444 هـ الموافق 05 ابريل 2023 م واسأطلقت الجمعية السعودية للتربية الخاصة "جستر" بمنطقة جازان، مبادرة بعنوان "سقيا خير" لتوزيع المياه على الصائمين خلال العشر الأولى من شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ.وتهدف المبادرة إلى زرع الابتسامة ونشر ثقافة العمل التطوعي التي تعود بالفائدة الدينية والدنيوية على الفرد والمجتمع، وتخفيف العبأ على الأسر المحتاجة والعمال مما يؤدي إلى تعزيز جانب المسؤولية تجاه المجتمع ، وإشعار أفراد هذه الشريحة بتقدير المجتمع لهم ولما يقدمونه من إسهامات لخدمة وتطوير المنطقة.من جانبه بين المدير التنفيذي لجستر جازان خالد الشبيلي، أن سقيا المياه كانت ولا تزال من المجالات التي يبادر المجتمع بمختلف فئاته بالمساهمة فيها، مبرزاً الرسالة النبيلة لهذه المبادرة والمتمثلة في تنظيم الجهود وتوجيهها وتوفير الفرص للمشاركة في الخدمات المجتمعية الجليلة.//انتهى//16:51ت م0172