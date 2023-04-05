الرياض 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسرأس معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم عبر الاتصال المرئي؛ الاجتماع الثاني للمجلس للعام 2023م، بحضور أعضاء المجلس.وناقش الاجتماع أبرز الفرص لتطوير العمل في اللجنة، واستثمار النجاحات التي تحققت خلال العام 2022 لمواصلة الجهود لتمكين المستفيدين، ورفع الوعي المجتمعي، وتخفيض مؤشر العودة للسجن، وتعزيز الشراكات، إلى جانب مناقشة رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، واللوائح والتقارير الخاصة باللجنة.وتجسد لجنة تراحم قيم التكافل والتكاتف بين أفراد المجتمع ومؤسساته؛ دعما للسجناء وأسرهم، من خلال (15) لجنة فرعية منتشرة في مناطق ومحافظات المملكة، حيث تقدم (تراحم) 23 خدمة للمستفيدين وفق 3 مسارات: الرعاية، والعناية الأسرية، وتنمية القدرات، واستفاد منها أكثر من 22 ألف مستفيد من السجناء والمفرج عنهم وأسرهم خلال العام 2022.// انتهى //16:55ت م0174