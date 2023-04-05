أبوجا 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 41 طناً و819 كيلو غراماً من السلال الغذائية في بلدة بوني يادي بولاية يوبي في جمهورية نيجيريا، استفاد منها 4.260 فرداً، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام بجمهورية نيجيريا للعام 2023م.ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لتوفير الأمن الغذائي للشعوب والدول المحتاجة حول العالم.// انتهى //17:00ت م0175