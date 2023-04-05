القدس المحتلة 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسوثقت السلطات الفلسطينية اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 260 طفلاً، منذ بداية العام الجاري، ونحو 800 طفل العام الماضي.وأفاد نادي الأسير في تقرير له بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف 5 أبريل, أن قوات الاحتلال اعتقلت 9750 طفلاً منذ عام 2015، مؤكداً أن الأطفال الذين تم اعتقالهم تعرضوا لعمليات تعذيب جسدي ونفسي، على يد قوات الاحتلال.وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ بداية العام الجاري نحو 2200 فلسطينياً، خلال عمليات اقتحامها للمدن والبلدات الفلسطينية.// انتهى //17:03ت م0177