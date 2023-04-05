طرابلس 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسدانت ليبيا اليوم اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين والمعتكفين داخله خلال أيام شهر رمضان الفضيل.وقالت وزارة الخارجية الليبية في بيان: "إن هذه الممارسات العنصرية السافرة وغير المقبولة ضد الشعب الفلسطيني واستهداف الأماكن المقدسة هي أعمال مرفوضة وتستفز مشاعر المسلمين وتتعارض مع كل قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان، داعية المجتمع الدولي وضع حد لهذه الاعتداءات".وجددت الوزارة موقف دولة ليبيا الثابت تجاه القضية الفلسطينية العادلة وتأييد دولة ليبيا الدائم لحقوق الشعب الفلسطيني.// انتهى //17:05ت م0178