الرباط 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسأكدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) دور الرياضة المحوري في بناء مجتمعات أكثر شمولًا وازدهارًا، وترسيخ قيم التعايش والسلام وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.ودعت المنظمة "بمناسبة اليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام، الذي يخلده العالم في 6 أبريل من كل عام" إلى تضافر الجهود والعمل المشترك من أجل تعزيز التأثير الإيجابي للرياضة، بهدف المساهمة في ضمان الصحة البدنية والعقلية وتحقيق الرفاهية في إطار مجتمعات سلمية مستدامة.وأشارت الإيسيسكو بالمناسبة، إلى المبادرات التي اعتمدتها في هذا المجال وسعيها إلى إطلاق برنامج "دبلوماسية الرياضة" وبرنامج "المتطوعين الدوليين الشباب في الرياضة" لتحقيق التغيير والتكامل المجتمعي.// انتهى //17:11ت م0180