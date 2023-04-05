نجران 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسوقع أمين منطقة نجران المهندس صالح آل داغش أمس، عددًا من المشروعات البلدية والخدمية بالمنطقة بتكلفة إجمالية بلغت 320.603.123 ريالًا، وذلك ضمن برنامج "من أجلكم" الذي أقيم بمركز الفعاليات والمؤتمرات.وأوضح آل داغش أن العقود شملت مشاريع صيانة المسطحات وشبكات الري وسفلتة وأرصفة وإنارة الأمانة والبلديات التابعة، وسفلتة مخططات المنح (مخططات شرق المطار أ - ب -ج – مخطط الروضة – مخطط نهوقه)، وسفلتة مخططات المنح (مخطط الشرفة الجنوبية)، وتشغيل وصيانة المختبرات لصحة البيئة، وبرنامج الرقابة البلدية "تحسين الرقابة البلدية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ أعمال الرقابة"، وكذلك مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار (موقع مغرة)، ومشروع مستلزمات الكوارث والأزمات، ومشروع در أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار (نهوقة)، ومشروع صيانة الحدائق ببلدية حبونا وسفلتة وأرصفة وإنارة ببلدية حبونا، وصيانة الشوارع والأرصفة وأعمدة الإنارة مرحلة ثانية ومشروع معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري ببلدية الحصينة .وتضمن البرنامج، الخطة الوطنية لعناصر التشوه البصري، وعرض آخر للمشاركة المجتمعية، وحوار مفتوح مع مسؤولي أمانة المنطقة تم خلاله الرد على الاستفسارات والمداخلات من الحضور، فيما اختتم البرنامج بتكريم أصدقاء الأمانة وشركاء النجاح.//انتهى//17:41ت م0183