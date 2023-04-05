تونس 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسأدانت تونس اليوم بشدّة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى واعتدائها على المصلّين، واعتقالها للمئات من المُعتكفين داخله، عادة الأمر "استفزازًا صارخًا لمشاعر المسلمين في شهر رمضان الكريم وخرقًا واضحًا للمعاهدات والمواثيق الدولية".وحمّلت تونس في بيان صادر عن وزارة الخارجية "الكيان المُحتل، مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المُحتلة، جرّاء تكرار الاعتداءات على الأماكن المُقدّسة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتي من شأنها تقويض أيّة جهود لإحلال السلام في المنطقة".كما دعت المجموعة الدولية إلى "تحمّل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني"، مؤكدة ضرورة "توفير الحماية الدّولية اللازمة للفلسطينيين ووضع حدّ لانتهاكات المُحتلّ المُتكرّرة، وحمله على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية".// انتهى //17:50ت م0185