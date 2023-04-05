اقتصادي / أسواق السمك بجازان .. وفرة في المعروض وتنوع في الأصناف
الأربعاء 1444/9/14 هـ الموافق 2023/04/05 م واس
جيزان 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واس
شهدت أسواق السمك في منطقة جازان حركة تجارية نشطة منذ بداية شهر رمضان المبارك ، سواء في مدينة جيزان أومحافظات وقرى المنطقة لشراء مختلف أنواع الأسماك التي تعد من أهم الوجبات الرمضانية في هذا الشهر الكريم.
ورصدت عدسة "واس" وفرة المعروض من الأسماك وتنوّعه وكثرة مرتاديه , وسط رقابة مكثفة من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان ، للتأكد من تحقيق أعلى مستويات النظافة ومتابعة انضباط العمالة ومدى التزامهم بجميع الاشتراطات الصحية.
ويتربع السمك على قائمة الأطباق في المائدة الرمضانية لأهالي منطقة جازان , حيث يشكل وجبة أساسية تقدم إلى جانب وجبات شعبية أخرى.
ومن الأسماك المعروضة في أسواق جازان "الكنعد ، والهامور ، والشعور ، والبياض ، والعقام -البراكودا -"، إلى جانب الربيان والقشريات والرخويات الأخرى التي يتم صيدها معظم أيام العام .
يشار إلى أن هناك أكثر من " 6000 " صياد يمارسون مهنة الصيد على امتداد سواحل منطقة جازان وجزر فرسان ، مستفيدين من مرافئ الصيد المنتشرة على امتداد سواحل المنطقة، ومحافظين على مهنة صيد الأسماك بجميع أنواع الصيد وطرقه القديمة والحديثة.
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17:53ت م
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