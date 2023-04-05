جيزان 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسشهدت أسواق السمك في منطقة جازان حركة تجارية نشطة منذ بداية شهر رمضان المبارك ، سواء في مدينة جيزان أومحافظات وقرى المنطقة لشراء مختلف أنواع الأسماك التي تعد من أهم الوجبات الرمضانية في هذا الشهر الكريم.ورصدت عدسة "واس" وفرة المعروض من الأسماك وتنوّعه وكثرة مرتاديه , وسط رقابة مكثفة من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان ، للتأكد من تحقيق أعلى مستويات النظافة ومتابعة انضباط العمالة ومدى التزامهم بجميع الاشتراطات الصحية.ويتربع السمك على قائمة الأطباق في المائدة الرمضانية لأهالي منطقة جازان , حيث يشكل وجبة أساسية تقدم إلى جانب وجبات شعبية أخرى.ومن الأسماك المعروضة في أسواق جازان "الكنعد ، والهامور ، والشعور ، والبياض ، والعقام -البراكودا -"، إلى جانب الربيان والقشريات والرخويات الأخرى التي يتم صيدها معظم أيام العام .يشار إلى أن هناك أكثر من " 6000 " صياد يمارسون مهنة الصيد على امتداد سواحل منطقة جازان وجزر فرسان ، مستفيدين من مرافئ الصيد المنتشرة على امتداد سواحل المنطقة، ومحافظين على مهنة صيد الأسماك بجميع أنواع الصيد وطرقه القديمة والحديثة.// انتهى //17:53ت م0186