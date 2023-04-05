الخرطوم 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسالتقى وفد من لجنة الاتصال بقوى الحرية والتغيير الموقعة على الاتفاق الإطاري بالخرطوم اليوم، بالمبعوث الفرنسي الخاص للقرن الأفريقي فريدريك كلافي بحضور السفيرة الفرنسية في السودان رجاء ربيع.وناقش الاجتماع تطورات العملية السياسية بالسودان، حيث استعرض ممثلو تحالف قوى الحرية والتغيير، الخطوات الأخيرة في مسار الوصول للاتفاق السياسي النهائي، والتحديات التي قادت لتأخير التوقيع، مؤكدين على قدرة الأطراف المدنية والعسكرية المنخرطة في العملية السياسية على تجاوز هذه العقبات.وأكد ممثلو قوى الحرية والتغيير على أهمية الدور الدولي بشكل عام والفرنسي بشكل خاص في دعم العملية السياسية والحكومة الانتقالية التي ستنتج عنها، وضرورة الاستعداد منذ الآن لاستئناف برامج التعاون الدولي بين السودان والمؤسسات المالية الدولية عقب توقيع الاتفاق السياسي النهائي.من جانبه أكد المبعوث الفرنسي استعداد بلاده التام لدعم الحكومة الانتقالية القادمة خصوصاً في المجال الاقتصادي والإعداد للانتخابات بنهاية المرحلة الانتقالية.// انتهى //19:26ت م0195