الجزائر 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم عن إلقاء القبض على 14 عنصراً دعموا الجماعات الإرهابية خلال الفترة ما بين 29 مارس والرابع من أبريل الجاري، في عمليات منفصلة عبر أنحاء البلاد.وأوقفت قوات الجيش الجزائري، وفق بيان للوزارة، 44 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات، كبيرة من المخدرات تقدر بـ 4.6 قناطير، ونحو 30 ألف قرص مؤثرات عقلية.وأشار البيان إلى توقيف 174 شخصًا بكل من محافظات تمنراست وبرج باجي مختار وإن قزام وتندوف وجانت (جنوبي الجزائر)، وضبطت مركبات ومعدات توليد الطاقة الكهربائية ومطارق ضاغطة وجهاز كشف عن المعادن و66 طنًا من خليط خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.وفي إطار محاربة التهريب تم إيقاف ثمانية أشخاص وحجز كميات من المواد الغذائية تقدر بـ66 طنًا في مناطق متفرقة من البلاد.من جهة أخرى، أوقفت السلطات الجزائرية 227 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة.// انتهى //19:30ت م0196