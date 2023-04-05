الجزائر 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسأدانت الجزائر بأشد العبارات اليوم، إقدام الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين والمعتصمين.وأكدت الرئاسة الجزائرية، في بيان لها، أن هذه "الممارسات الإجرامية الوحشية، تمثّل تعديًا سافرًا على الأماكن المقدسة وانتهاكًا صارخًا لجميع القوانين والأعراف الدولية" داعية المجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته من أجل وضع حد لهذه الممارسات التي "تشكل تصعيدًا خطيرًا وتأجيجًا لمشاعر جميع المسلمين في شهر رمضان المبارك.وجددت الجزائر وفق البيان، موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.// انتهى //19:31ت م0197