الخرطوم 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واستسلم رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رسالة خطية من رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل دفع آفاق التعاون المشترك.قام بتسليم الرسالة مستشار رئيس دولة جنوب السودان للشؤون الأمنية "توك قلواك" لدى استقباله له بالقصر الرئاسي اليوم.وقال "قلواك" في تصريح صحفي: إن الرسالة تطرقت لملف السلام في جنوب السودان وسير العمل في تنفيذه، خاصة أن السودان يمثل رئيس الدورة الحالية لمنظمة الإيقاد وهو من الضامنين الأساسيين لاتفاقية سلام جنوب السودان.// انتهى //19:33ت م0198