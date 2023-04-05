حائل 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسشارك صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل قادة ومنسوبي القطاعات الأمنية بالمنطقة, إفطارهم الرمضاني في الميدان.جاء ذلك خلال جولة ميدانية قام بها سموه اليوم لمواقع عملهم في مدينة حائل, بحضور مدير شرطة المنطقة اللواء الدكتور كتاب العتيبي ومديري القطاعات الأمنية بالمنطقة, وذلك تقديراً لما يقومون به من دور أمني خلال الشهر المبارك, منوهاً بدعم القيادة الرشيدة ومتابعة سمو وزير الداخلية وحرص سمو أمير المنطقة.من جهته أكد اللواء العتيبي أن مشاركة سموه منسوبي الأمن وجبة الإفطار في الميدان لها الأثر البالغ وهي دافعٍ لتقديم المزيد من البذل والتفاني لخدمة الوطن.// انتهى //19:34ت م0199