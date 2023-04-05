الباحة 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بمكتبه في الإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة المخواة أحمد الخرش وأمين الغرفة حسين العمري.واستمع سموه خلال اللقاء إلى نبذة عن الخطة الإستراتيجية للغرفة، مطلعاً على الأعمال التي تقدمها على مستوى المنطقة لتقديم أفضل وأرقى الخدمات للمواطنين والمواطنات بما يحقق الآمال والتطلعات وبما يحقق واجبها تجاه المجتمع والمستثمرين.وثمن الجهود التي تبذلها الغرفة خلال الفترة الماضية للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال دعم البرامج المجتمعية المتنوعة, إضافة إلى تقديم دورها في دفع عجلة التنمية في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة متطلعًا إلى استمرار هذه الجهود وتطوير العمل بما يتوافق مع المرحلة القادمة.// انتهى //19:43ت م0202