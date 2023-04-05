الكويت 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسدانت الكويت واستنكرت الاقتحام السافر لقوات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين المعتكفين واعتقال عدد من المواطنين الفلسطينيين.وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم رفض دولة الكويت القاطع لهذا الاعتداء الآثم الذي يشكل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.وجددت الوزارة موقف دولة الكويت الثابت الداعي إلى سرعة تحرك الأمم المتحدة ممثلة في مجلس الأمن المسؤول عن صيانة السلم والأمن الدوليين والمجتمع الدولي بأسره لاتخاذ خطوات جادة وفعالة لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية المستفزة والمتكررة وضمان احترام حرمة الأماكن المقدسة والعمل على توفير الحماية الكاملة لمصلي المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني الشقيق ومقدسات المسلمين.// انتهى //19:46ت م0203