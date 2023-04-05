الرياض 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسشهدت حلقة اليوم من برنامج عطر الكلام؛ إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه، تنافس أربعة قراء على المركز الأول للمسابقة هذا العام، حيث شارك فيها القارئ السعودي عبدالعزيز الفقيه، والمتسابقان المغربيان زكريا الزيرك، وعبدالله الدغري، إضافة إلى الإيراني يونس شاهمرادي، وينتظر المتسابقون إعلان النتيجة النهائية في الحلقة الختامية التي ستعرض بعد غد الجمعة.وخلال الحلقة التي خُصصت لمنافسات التلاوة، استحضرت قلوب المتسابقين كتاب الله، وتفكرت عقولهم في معانيه، كما تأملت نفوسهم عظمته، وغمرهم الإحساس بقوة آياته وتناسق وانسجام تراكيبه، حيث أظهروا ألوانًا من الأداء الصوتي المتسم بالروحانية والخشوع، عبر تلاوات لامست آذان المشاهدين واستلانت قلوبهم بما تحمله من أحاسيس تمتاز بالرقة والعاطفة.وينتظر المتسابقون بعد انتهاء الحلقة التي بثت فيها لجنة تحكيم المسابقة ملاحظاتها وتوجيهاتها لهم إعلان ترتيبهم، بدءًا من المركز الأول الذي تبلغ جائزته 3 ملايين ريال، وحتى العاشر الذي تقدر جائزته بـ 80 ألف ريال.وتُعدّ حلقة غد الخميس التي تجمع المؤذنين الأربعة الأوائل آخر مواعيد التنافس في البرنامج، قبل إعلان النتائج في الحلقة السادسة عشرة للمسابقة التي تُعدّ الأكبر من نوعها على مستوى العالم، من حيث المشاركين الذين يزيدون على 50 ألف متسابق، والجوائز التي يزيد مجموعها على 12 مليون ريال.وتهدف المسابقة لإظهار المواهب والإمكانات الصوتية للقراء والمؤذنين باستخدام أفضل أداء معتمد على استخدام قوانين النغم، والأحاسيس التي تسهم في إيصال الشعور والحالة التي يريدها القراء إلى مستمعي البرنامج.// انتهى //20:01ت م0205