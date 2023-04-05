اقتصادي / قرض من البنك الدولي للمغرب بقيمة 250 مليون دولار
الأربعاء 1444/9/14 هـ الموافق 2023/04/05 م واس
الرباط 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واس
وَقَّعَت المغرب والبنك الدولي بالرباط اليوم، على اتفاقية القرض المتعلق بالتمويل الإضافي لبرنامج دعم قطاع التربية،الذي تبلغ قيمته 250 مليون دولار؛للرفع من إجمالي تمويل البرنامج إلى 750 مليون دولار.
ويهدف القرض - الذي وقَّع على اتفاقية منحه، عن المغرب الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع، وعن البنك الدولي مديره الإقليمي في المغرب العربي ومالطا جيسكو هنتش- إلى إنشاء بيئة مواتية لتقديم خدمات التعليم الأولي والأساسي بجودة عالية، وتعزيز قدرات التسيير الإداري عن طريق رقمنة البيانات المحصلة من المدارس، وإنشاء نظام متطور للتقييم المدرسي.
// انتهى //
20:54ت م
0213