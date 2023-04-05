الرباط 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسوَقَّعَت المغرب والبنك الدولي بالرباط اليوم، على اتفاقية القرض المتعلق بالتمويل الإضافي لبرنامج دعم قطاع التربية،الذي تبلغ قيمته 250 مليون دولار؛للرفع من إجمالي تمويل البرنامج إلى 750 مليون دولار.ويهدف القرض - الذي وقَّع على اتفاقية منحه، عن المغرب الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع، وعن البنك الدولي مديره الإقليمي في المغرب العربي ومالطا جيسكو هنتش- إلى إنشاء بيئة مواتية لتقديم خدمات التعليم الأولي والأساسي بجودة عالية، وتعزيز قدرات التسيير الإداري عن طريق رقمنة البيانات المحصلة من المدارس، وإنشاء نظام متطور للتقييم المدرسي.// انتهى //20:54ت م0213