سياسي / وزير الخارجية اليمني يبحث مع السفير الفرنسي جهود تحقيق السلام
الأربعاء 1444/9/14 هـ الموافق 2023/04/05 م واس
الرياض 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واس
التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، أحمد عوض بن مبارك اليوم في الرياض سفير فرنسا لدى اليمن جان ماري صافا.
وجرى - خلال اللقاء- مناقشة التطورات في اليمن،والجهود المبذولة لتحقيق تسوية سياسية في البلاد.
كما تطرق الجانبان - وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)- إلى التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة اليمنية، وانعكاساتها السلبية على الأوضاع الإنسانية؛ نتيجة للحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية على مقدرات ومكتسبات الشعب اليمني.
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21:18ت م
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