الرياض 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسالتقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، أحمد عوض بن مبارك اليوم في الرياض سفير فرنسا لدى اليمن جان ماري صافا.وجرى - خلال اللقاء- مناقشة التطورات في اليمن،والجهود المبذولة لتحقيق تسوية سياسية في البلاد.كما تطرق الجانبان - وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)- إلى التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة اليمنية، وانعكاساتها السلبية على الأوضاع الإنسانية؛ نتيجة للحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية على مقدرات ومكتسبات الشعب اليمني.// انتهى//21:18ت م0214