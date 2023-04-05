إسلام آباد 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسقضى الجيش الباكستاني اليوم على ثمانية مسلحين من العناصر الإرهابية بينهم قائد ميداني خلال عملية نفذتها قواته في بلدة "شين وارسك" بمقاطعة وزيرستان شمال غرب باكستان.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش أن العملية تم تنفيذها بناء على معلومات استخباراتية رصدت تحركات لعناصر إرهابية، مضيفاً أن الإرهابيين الذين قُتلوا كانوا متورطين في تنفيذ عمليات إرهابية طالت مدنيين ورجال أمن.وذكر البيان أن جندياً من رجال الجيش لقي حتفه خلال تبادل إطلاق النار مع الإهاربيين.//انتهى//21:22ت م0215